Rendsburg

„Unser Ziel sind millimetergenaue Daten“, sagt Stefan Strunck vom Landesamt für Vermessung und Geoinformation in Schleswig-Holstein. Als Teil der GNSS-Kampagne nehmen noch bis Ende Juni 35 Trupps der Vermessungsämter der Länder und des Bundes an sogenannten 250 Grundnetzpunkten in ganz Deutschland Messungen vor. „Von diesen Punkten gibt es neben Rendsburg noch fünf weitere in Schleswig-Holstein“, erklärt Strunck.

Rendsburg: Jeder Punkt wird doppelt gemessen

Zweck der aufwendigen Messung sei es, möglichst exakte Daten für Navigationssystem und Wissenschaft zu erhalten. „Dazu wird an jedem dieser Punkte in diesem Sommer zweimal für 24 Stunden gemessen – von unterschiedlichen Teams, um Fehler auszuschließen.“ Während in Rendsburg von Montag auf Dienstag ein Team aus Nordrhein-Westfalen tätig war, sind es von Mittwoch auf Donnerstag vier Mitarbeiter der hessischen Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation.

Sie haben dazu den Paradeplatz in einem Radius von 25 Metern abgesperrt. Ein Weg direkt über den Platz und an Antenne bleibt jedoch frei. „Fußgänger und Radfahrer stören die Messung kaum“, sagt Vermessungsingenieur Paprocki von der hessischen Behörde. Nur Autos, die die Signale der amerikanischen (GPS), russischen (Glonass) und europäischen (Galileo) Satelliten reflektieren, wären ein Problem.

Vermessung erweckt Interesse der Passanten

Anders als an vielen anderen Messpunkten auf dem Land erregt die rund vier Kilogramm schwere Antenne hier jedoch Aufsehen. „Wir werden oft angesprochen“, sagt Kollege Ralf Riedel. Er hat darum einen Satz Pressemitteilungen dabei, die er interessierten Bürgern aushändigt. Ob das Stativ genau mittig über dem Grundnetzpunkt steht, wird mit einem Lot überprüft.

Die wirkliche Herausforderung ist jedoch die exakte Höhenbestimmung der Antenne. „Bei dem Wetter kann ein Schlagschatten das Ablesen des Barcodes auf der Nivellierlatte erschweren“, sagt Paprocki. Spätestens alle sechs Stunden muss so die Höhe der Antenne kontrolliert und selbst minimale Abweichungen für die korrekte Berechnung der Messdaten notiert werden.

Letzte Messkampagne ist 13 Jahre her

Ähnlich umfangreiche Messungen waren zuletzt 2008 vorgenommen worden. Dieses Mal erhoffen sich die Landesämter noch genauere Daten und die Korrektur möglicher Messfehler. „Jetzt arbeiten alle mit den gleichen Geräten“, sagt Strunck.

Die genauen Daten seien für Anwendungen wie autonomes Fahren und die Wissenschaft wichtig. „Dadurch können wir zum Beispiel nachvollziehen, ob sich Schleswig-Holstein weiter absenkt“, so Strunck. Ein wichtiger Wert etwa für den Hochwasserschutz. Derzeit gehe man von 0,5 Millimetern pro Jahr aus. Bis die Daten verfügbar sind, wird es jedoch noch etwas dauern: sie müssen erst mit Hochleistungscomputern ausgewertet werden.

Die Hessen haben jetzt jedenfalls erst einmal Feierabend und dürfen für ein langes Wochenende nach Hause fahren. Nach einem Abstecher zur Kanalbrücke.