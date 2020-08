Rendsburg

Wie die Polizei am Montagmittag mitteilte, hat in der Nacht zuvor kurz vor Mitternacht ein bisher unbekannter Täter eine Spielhalle in der Rendsburger Bahnhofstraße überfallen. Der Angestellte dort gab an, von einem Man bedroht worden zu sein, der Bargeld gefordert habe.

Münzen als Beute

Da der 23-jährige Angestellte den Tresor nicht öffnen konnte, nahm der Räuber zwei Behälter mit Münzgeld an sich und entkam durch den Hintereingang der Spielhalle, so die Polizei.

Anzeige

Täterbeschreibung

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, 25 bis 35 Jahre alt, südländisches Aussehen, akzentfreie deutsche Sprache. Er trug einen Einwegmundschutz, ein schwarzes Basecap sowie einen schwarzen Jogginganzug (vermutlich Adidas).

Weitere KN+ Artikel

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Rendsburg zu wenden. Tel.: 04331/208450

Mehr aus der Region erfahren Sie hier.