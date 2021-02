Rendsburg

Regelmäßige Sichtkontrollen hatten gezeigt, dass in einigen Bereichen Beton von den Geschossdecken abgebrochen ist. Ein Statiker hatte der Stadt dazu geraten, Bohrkerne aus dem Beton zu entnehmen und diese auf schädigende Salze zu untersuchen. Es zeigte sich, „dass vor allem im Bereich von Dehnungsfugen, die das Bauwerk an mehreren Stellen von oben bis unten durchziehen, erhebliche betonschädigende Salzbelastungen festzustellen sind. Diese haben im Bereich der beschriebenen Fugen zu teilweise beträchtlichen Beton- und Bewehrungsschäden geführt“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Ursache sei das jahrelang von den geparkten Autos abtropfende Tausalz gewesen. Jetzt will die Stadt an einem Sanierungsplan arbeiten.

Kosten noch unklar

Angaben zu Umfang, Dauer und Kosten der Sanierung des Parkhauses könnten derzeit noch nicht getroffen werden. In den kommenden Wochen sollen zunächst weitere Betonkerne untersucht werden. Außerdem sollen die im vergangenen Herbst freigelegten Deckenbereiche und Stahlbewehrungen provisorisch verputzt werden, um den Brandschutz der Bauteile wieder herzustellen. Auch sollen Stützen in der Nähe der Dehnungsfugen in allen Geschossen die Deckenplatten abfangen und gegen ein Absacken sichern. Die genannten Arbeiten sollen bei laufendem Betrieb des Parkdecks und unter besonderer Rücksichtnahme auf geparkte und durchfahrende Autos erledigt werden, so die Stadt. Wesentliche Beeinträchtigungen seien – mit Ausnahme der genannten Stellplatzsperrungen – nicht zu erwarten.

Anzeige

Lesen Sie auch: Wie autofrei soll der Paradeplatz sein?