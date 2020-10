Die schleppende Sanierung des Tunnels, die marode Rader Hochbrücke, die fehlende Schwebefähre und immer neue technische Probleme am Fußgängertunnel. Appelle, Resolutionen, Briefe und Einladungen an das Verkehrsministerium brachten nichts. Nun will Rendsburg die Bundesrepublik Deutschland verklagen.