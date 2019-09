In sozialen Medien wurde spekuliert, nun ist es sicher: Am Mittwoch, 28. August, kam es bei der Schule am Eiderwald in Flintbek zu einem "Mitschnacker"-Vorfall. Eine Schülerin berichtete, von einem Unbekannten angesprochen worden zu sein. Der Schulleiter informierte in einem Schreiben die Eltern.