Das könnte der Einstieg des Kreises Rendsburg-Eckernförde in den Mietwohnungsbau sein: 50.000 Euro will Landrat Schwemer ausgeben, um die Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft zu prüfen. Das ist zu wenig, findet die SPD im Kreistag. Sie will schnell mit dem Bau bezahlbarer Mietwohnungen beginnen.