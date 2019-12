Sein Motto: Trotz Krebs nie aufgegeben

Rendsburg

„Tageszeitungen haben Stationen in meinem Leben immer begleitet, jetzt sollen die Leute auch dieses Ereignis sehen“, erklärt Mario Meier. Der gebürtige Rendsburger bekam die Diagnose Krebs. Die Ärzte schätzen die Zeit, die ihm noch bliebt, auf ein bis drei Jahre. Andere Krebskranke tauchen in Verzweiflung ab. Mario Meier geht den entgegengesetzten Weg: „Ich will ein Statement abgeben: Nie aufgeben!“, sagt der 49-Jährige.

1988 auf die Walz

„Als ich am 14. August 1988 auf die Walz ging, haben die Zeitungen über den Start berichtet“, erzählt der Zimmermann- und Schieferdeckergeselle, der im Rendsburg Stadtteil Neuwerk aufwuchs. Als Mitglied des Handwerkerzusammenschlusses der rechtschaffenen Fremden sei er durch Europa getippelt. Auch über die Rückkehr des Wandergesellen im September 1999 berichteten die Medien.

Als er mit mehr als 300 Gästen erst in der Kirche in Westensee heiratete und dann auf Gut Emkendorf groß feierte, waren die Kieler Nachrichten dabei. Mario Meier wurde sesshaft: Er wohnte auf einen Bauernhof bei Bokelholm, dann zog er zurück Rendsburg. Nach einem Bandscheibenvorfall 1996 wechselte der Handwerker Mario Meier den Beruf: Er lernte Groß- und Einzelhandelskaufmann und wurde Außendienstmitarbeiter bei einem Dachdeckereinkauf. 2004 wurde seine Tochter geboren, die er nach der Trennung von seiner Ehefrau groß zog. „Ich lebe jeden Tag für meine Tochter. Ich will sehen, dass sie einen Beruf bekommt“, sagt er zu einem Ziel auf seiner Liste der letzten Wünsche.

Stenz und „Charlie“

Den Wanderstab der Handwerksgesellen, den Stenz, und das quadratische Charlottenburger Tuch, „Charlie“ genannt, in das Wandergesellen ihr Hab und Gut einbinden, hat der Handwerker bis heute aufbewahrt. „Die Hose ist 32 Jahre alt, ein Geschenk eines Gesellen“, erklärt der 49-Jährige bei seiner Schlittschuhtour auf der Eisbahn in Rendsburg, zu der er in kompletter Zimmermannskluft kam. Zollstock und Zimmermannsbleistift steckten in der Seitentasche der Schlaghose. Am Hals war der schwarze Zunft-Schlips, die „Ehrbarkeit“, ordentlich geknüpft, am Ohrläppchen wehte der silberne Zunft-Ohrring im Fahrtwind.

Nacht auf dem Kieler Leuchtturm

„Ich will auch Werbung für die Eisbahn machen“, erklärt der 49-jährige die Absicht der Fahrt im ungewöhnlichen Outfit. „Die Stadt stirbt.“ Was noch auf der Liste der letzten Wünsche steht: Täglich ein paar Stunden im Hospiz helfen. Und die dänische Sprache lernen. „Wenn es mir im Februar 2020 gut geht, gehe ich wieder auf Wanderschaft“, hat sich der Geselle vorgenommen. „Ich will alte Freunde besuchen.“

Mehr aus der Region Rendsburg lesen Sie hier.