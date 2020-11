Rund einen Monat nach der Tötung der 40-jährigen Rendsburgerin Leyhan Veith haben die Ermittler einen Tatverdächtigen. Laut Behörden hat man gegen einen in Rendsburg lebenden Mann (40) Haftbefehl wegen Mordes erlassen. Der mutmaßliche Täter soll der letzte Freier der Prostituierten gewesen sein.

Von Florian Sötje