"Wir sind im Rentenalter und finden keinen Nachfolger", begründen Rolf (68) und Birgit Weppner (64) ihre Entscheidung, die Ladentür endgültig abzuschließen. Erst vor wenigen Tagen hatte Henning Lilienthal mitgeteilt, dass die Königlich Privilegierte Altstädter Apotheke am Altstädter Markt aus dem Jahre 1696 Ende Juni geschlossen wird.

Die Firmengeschichte des Porzellangeschäfts in der Torstraße: Carl Weppner hat das Fachgeschäft im Jahre 1897 gegenüber dem heutigen Standort eingerichtet. 13 Jahre später folgte der Wechsel in die Torstraße 3 mit Ladenfläche und Wohnung. Nach dem Tod des Gründers übernahm dessen Ehefrau Maria den Laden. 1947 folgte Sohn Georg als Inhaber.

Kein Nachfolger gefunden

Seit Januar 1979 führen Rolf und Birgit Weppner das Geschäft in der Torstraße 3, das zum nördlichen Sanierungsgebiet der Altstadt gehört. Eine Übernahme durch die vierte Generation ist schon lange ausgeschlossen. "Tochter und Sohn haben sich für eine ganz andere Berufsrichtung entschieden."

Ein Nachfolger aus der Branche wurde auch nicht gefunden. "Ähnlichen Geschäftsinhabern ergeht es nicht anders als uns, es gibt keine Interessenten", weiß Birgit Weppner, die ihren Mann in einem gleichartigen Geschäft in Kiel in den 1970er-Jahren kennengelernt hat.

Als das Ehepaar das Geschäft vor 40 Jahren übernahm, hat es den Laden in der Rendsburger Altstadt modernisiert und auch das Sortiment von Eisenwaren, Spielgeräten und Gartenmöbel auf die heutigen Artikel umgestellt.

