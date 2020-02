Das Gemeindezentrum Schalthaus in Wattenbek präsentiert sich an diesem Wochenende als große Galerie. 16 regionale Kunstschaffende präsentieren ihre Werke. Die Idee, im Domizil am Reesdorfer Weg ständig Ausstellungen anbieten zu wollen, stößt beim Verein Kulturkreis auf offene Ohren.