Die Aufsichtsgremien der Förde Sparkasse mit Sitz in Kiel und der Sparkasse Mittelholstein ( Rendsburg) haben den Weg für eine mögliche Fusion beider Häuser geebnet. Die Institute dürfen Gespräche über einen Zusammenschluss führen, der für Mitte kommenden Jahres anvisiert wird.

Aus Sicht von Michael Thomas Fröhlich, Geschäftsführer des Unternehmerverbandes Mittelholstein, ist dies ein richtiger Schritt: "In guten Zeiten die Weichen für die Zukunft zu stellen, ist unternehmerisch klug. Die regionale Wirtschaft kann von dieser noch höheren Leistungsfähigkeit nur profitieren." Aktuell zeige die Corona-Pandemie, wie wichtig die Kooperation starker Partner sei und bleibe. "Wir blicken daher zuversichtlich in die bevorstehenden Gespräche", ergänzte Fröhlich.

Gewerkschaft sieht angestrebte Bürgersparkasse kritisch

Für Unbehagen sorgt der Gedanke einer Verschmelzung der Sparkassen bei Frank Hornschu, Vorsitzender des DGB Kiel Region – besonders aus Kieler Perspektive: "Wir sehen die Planung mit sehr großer Sorge." Die als Rechtsform ins Spiel gebrachte Aktiengesellschaft sieht Hornschu kritisch. Während die Sparkasse Mittelholstein bereits als solche organisiert ist – mehr als die Hälfte der Anteile hält die Haspa-Finanzholding – ist die Förde Sparkasse eine Anstalt öffentlichen Rechts. Den Schritt zur Bürgersparkasse hatte Götz Bormann, Vorstand der Förde Sparkasse, mit besseren strategischen Möglichkeiten auf dem Kapitalmarkt begründet.

Mit den angedachten Planungen würden Errungenschaften des funktionierenden Gemeinwesens leichtfertig zugunsten einzelwirtschaftlichen Gewinnstrebens infrage gestellt, sagte Hornschu. "Folglich lassen sich für uns aus der geplanten Fusion keine Vorteile für das kommunale Gemeinwohl und die tarifgebundene und mitbestimmte Beschäftigung bei der Förde Sparkasse erkennen", ergänzte Hornschu.

Sparkasse Mittelholstein will Gespräche "auf Augenhöhe" führen

In Rendsburg verspricht man sich von einer möglichen Fusion Vorteile für Kunden, Mitarbeiter und die Region, sagte Sören Abendroth, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Mittelholstein. Gemessen an der Bilanzsumme könnte man als kleinerer Partner gesehen werden. „Die Gespräche verlaufen jedoch auf Augenhöhe. Beide Institute nehmen die Gespräche aus einer Position der wirtschaftlichen Stärke heraus auf“, sagte Abendroth. Niedrigzinsniveau, regulatorische Anforderungen, Digitalisierung, verändertes Kundenverhalten: Abendroth sieht diverse Gründe für eine Fusion – auch für seine Mitarbeiter: „Wir möchten unseren erfolgreichen Kurs der letzten Jahre fortsetzen und damit mittel- bis langfristig möglichst viele attraktive Arbeitsplätze in der Region erhalten.“

Forderung: Rendsburg soll seinen Stellenwert als Standort behalten

Dies fordert auch Janet Sönnichsen (parteilos), ab Januar Bürgermeisterin in Rendsburg. Die Stadt ist mit etwas mehr als einem Prozent Anteilseigner an der Sparkasse Mittelholstein. „Ich erwarte, dass der Standort Rendsburg den gleichen Stellenwert wie alle anderen Standorte erhält. Das heißt, dass die unternehmerische Kompetenz, Beratungsleistungen und Leistungsfähigkeit insgesamt vor Ort erhalten bleiben“, sagte sie. „Viele Fragen sind meines Wissens allerdings auch noch offen. Ich gehe davon aus, dass keine betriebsbedingten Kündigungen im Raum stehen“, ergänzte Sönnichsen.

Viele offene Fragen, die noch geklärt werden müssen

Auch Landrat Rolf-Oliver Schwemer sieht noch viele Fragen unbeantwortet. Rechtsform, Auswirkungen auf die Beschäftigten, Sicherstellung der Präsenz in der Fläche und die Berücksichtigung kommunaler Belange nennt er als offene Fragestellungen. „Für mich stehen die Gespräche erst am Anfang. Wenn es gelingt, diese und weitere Fragen zufriedenstellend zu beantworten, werde ich mich für einen Zusammenschluss aussprechen“, sagte der Landrat.

