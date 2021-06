Rendsburg

Neben der 1913 eröffneten Rendsburger Schwebefähre, die den Nord-Ostsee-Kanal noch in diesem Jahr wieder nach Osterrönnfeld überqueren soll, gibt es weltweit nur noch sieben aktive Bauwerke. In dem 30-minütigen Video, dessen Teile in der Corona-Zeit unabhängig voneinander in den Anrainer-Kommunen entstanden ist, werden sie alle vorgestellt.

"Schwebefähren der Welt" zeigt Rendsburgs Schwesterbauwerke

In dem Film kommt auch Rendsburgs Bürgermeisterin Janet Sönnichsen zu Wort: "Die Schwebefähre ist für uns und die Region ein Wahrzeichen", betont sie die Bedeutung des Bauwerks für die Stadt.

Denn in Deutschland kann lediglich in Hemmoor an der Oste in Niedersachsen – rund 100 Kilometer von Rendsburg entfernt – noch mit einer Schwebefähre ein Fluss überquert werden. 1909 eingeweiht, ist es die älteste ihrer Art in der Bundesrepublik.

Älteste Schwebefähre ist im spanischen Baskenland im Einsatz

In Europa gibt es daneben noch eine Schwebefähre im französischen Rochefort und gleich drei (zwei aktiv) in Großbritannien. Am bekanntesten ist aber vermutlich die Fähre unter der Puente de Vizcaya im spanischen Baskenland. Als älteste der Welt bereits 1893 eröffnet, ist sie seit 2006 sogar als Unesco-Weltkulturerbe eingestuft.

Die Schwebefähre unter der Puente de Vizcaya überquert bereits seit 1893 in der Nähe von Bilbao den Fluss Nervión. Quelle: Marc R. Hofmann

Weltweit gibt es sonst nur noch in Argentinien zwei aktive Bauwerke. So liegen dort in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander die Puente Transbordador Nicolás Avellaneda und die Puente Nicolás Avellaneda, die beide den Fluss Matanza-Riachuelo queren. Die Betreiber der verbliebenen aktiven Schwebefähren versuchen, dass sie ebenfalls den Weltkulturerbe-Status erlangen. Der Antrag stockt jedoch seit Jahren.

Hier geht es zu dem Film "Schwebefähren der Welt"

Das Prinzip der Schwebefähre ist genial, denn sie kann bei Eisgang oder Strömung fahren, ohne den Schiffsverkehr zu unterbrechen. Weltweit gab es maximal 20 Bauwerke dieser Art. Die meisten von ihnen wurden im frühen 20. Jahrhundert errichtet, darunter auch eine weitere in Schleswig-Holstein: Sie verband von 1910 bis 1923 in Kiel Teile der Kaiserlichen Werft im Stadtteil Ellerbek miteinander, ehe sie wie weltweit elf gleichartige Bauwerk aus dem Betrieb genommen und wie viele andere abgerissen wurde.