Galerie Lokschuppen lädt zur Finissage

Rendsburg

Sie trägt den sperrigen Titel " Finissage II 20 - 19". Was sich der Künstler und Galerist Berthold Grzywatz dabei gedacht hat? Es solle eine Art "Zusammenklang am Ende des Jahres" sein. Erstmals lädt er in diesem Jahr noch bis zum 30. November zur Finissage. Dann geht Grzywatz in seine kreative Winterpause, zieht sich in seine Werkstatt hinter einer hölzernen Schiebetür zurück. Finissagen soll es künftig am Ende eines jeden Jahres geben, kündigt er an.

Diesmal stellt er Werke der langjährigen Kieler Kunstbeiratsvorsitzenden Helga Helmig, des Pinneberger Malers Martin Musiol, des mit Holz, Beton und Stahl arbeitenden Peter Bergmann aus Heikendorf sowie eigene Skulpturen und abstrakt verfremdete großformatige Fotografien aus.

Abstrakte Waldmotive im Lokschuppen

Kräftige Farben und viel Grün dabei prägen die zehn Bilder von Helga Helmig. Sie sind abstrakt, teils expressiv. Es sind Waldmotive, gar ein Wasserfall und eine Landebahn. Martin Musiol stellt Opfer und ihre Mörder nebeneinander, etwa John F. Kennedy und Lee Harvey Oswald oder John Lennon und Mark David Chapman.

Peter Bergmanns bemalte Skulpturen aus Holz und Beton kippen teils ins traumhaft Surreale. Ganz real und aus einer Maschine stammend ist sein Werk "Ready Made in Germany", ein Walzenlager aus Edelstahl und Messing. Es ist unverkäuflich.

Skulpturen und verfremdete Fotografien

Acht großformatige und zu abstrakten Werken verfremdete Fotos sowie zwölf Skulpturen aus Aluminium, Holz und Stahl stellt Grzywatz aus. Darunter erstmals "Überleben". Als sein Meisterwerk bezeichnet der Künstler den Alguss. "Daran habe ich monatelang gearbeitet."

Die Ausstellung im Lokschuppen, Am Kreishafen 35 in Rendsburg, ist bis zum 30. November montags und mittwochs von 15 bis 19 Uhr, freitags von 9 bis 12 sowie von 15 bis 19 Uhr geöffnet.

In der bis Anfang März währenden Winterpause bereitet Berthold Grzywatz eine überlebensgroße Skulptur "Der Migrant" vor, die er auf dem Krummnussbaum-Platz im Kasseler Vorort Ahnatal aufstellen will. Der Galerist hat eine besondere Beziehung zu der nordhessischen Gemeinde. Zehn Jahre lebte er dort bis 2015 mit seiner Familie.

Lokschuppen am Kreishafen war fast vergessen

Seine Galerie am Rand des Rendsburger Kreishafens hat er am 14. Juli 2017 im überwucherten und fast schon vergessenen Lokschuppen der vor vielen Jahren stillgelegten Hafenbahn eröffnet. Das Datum "haben wir bewusst ausgewählt", sagt er. Auf den Tag fällt der französische Nationalfeiertag. Grzywatz will den Lokschuppen damit "in eine aufklärerische Tradition" stellen.

