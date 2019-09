Rendsburg

Ein Reinigungsfahrzeug und Hochdruckreiniger sind in der Oströhre im Einsatz, kündigt das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt an. Die Putzkolonne säubert gleichzeitig die Ablaufrinnen des Entwässerungssystem am Fahrbahnrand.

Tunnel-Vollsperrung aus Sicherheit

Nach wie vor ist die Sanierung der Weströhre nich...