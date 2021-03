Rendsburg

Ute Lemm, Generalintendantin des Schleswig-Holsteinischen Landestheaters, kam zur Vertragsunterzeichnung am Montag persönlich in die Rendsburger Waldorfschule und sprach von einer großen Bereicherung für beide Seiten. Denn: Sowohl die Waldorfpädagogik als auch das Theaterspiel für junge Menschen liegen ihr am Herzen.

Mit der Kooperation will das Landestheater die Neugründung der Schule aktiv unterstützen. Neben dem Spielplan und den Aufführungen gehöre es zur Kernaufgabe des Landestheaters, jungen Menschen die Schauspielerei, aber auch die Arbeit hinter den Kulissen nahezubringen, unterstrich die Generalintendantin. Landesweit arbeite das Theater deswegen bereits mit etwa 30 Schulen auf verschiedenen Ebenen zusammen.

Schauspiel ab der 1. Klasse bis zum Abitur in Rendsburg

„Ein Waldorfschüler kennt keine Scheu vor der Bühne“, sagt Anja Ross, Fachlehrerin Deutsch und Kunst und verantwortlich für den Aufbau der Oberstufe. „Bereits ab der 1. Klasse studieren die Kinder mit ihren Klassenlehrern und -lehrerinnen kleine Märchenspiele ein, die öffentlich aufgeführt werden.

Auch der Zugang zu Sprachen erfolgt von Anfang an spielerisch mit kleinen Theaterszenen. Das möchte die Neue Waldorfschule bis hinein in die Oberstufe pflegen.“

Schule und Theater: Proben wegen Lockdown unterbrochen

Das erste Projekt in der Zusammenarbeit von Landestheater und Waldorfschule ist das Klassenspiel der derzeitigen 8. Klasse. Die Proben mussten wegen des Lockdown unterbrochen, die Aufführungen auf Beginn des nächsten Schuljahres verschoben werden.

Für die Bühnenfassung von „Madame Scuderie“ wird das Landestheater einige Barockkostüme zur Verfügung stellen. Regie führt der Filmdarsteller und Schauspieler Nikolaus Onkonkwo-Schlieper, ehemaliger Schüler der Rendsburger Waldorfschule. Die Aufführung im nächsten Halbjahr ist in der Rendsburger Nordmarkhalle geplant.

Theater und Film als Teil des Medienkonzeptes

Zukünftig sollen Theater und Film Teil des Medienkonzeptes der Neuen Waldorfschule sein, die nach der Insolvenz ihrer Vorgängerin 2018 neu gegründet wurde und die mittlerweile wieder von 172 Schülerinnen und Schülern aus der ganzen Region besucht wird.

Erst im vergangenen Jahr hat die Schule auch rechtlich alle Liegenschaften vom Insolvenzverwalter übernommen und will sich jetzt noch stärker auf den Ausbau der inhaltlichen Arbeit konzentrieren. So ist es geplant, in der Oberstufe Praktika in Bereichen wie Lichttechnik, Bühnenbild, Kostüme und Maske zu organisieren.

Kleine Hörspiele und Filmszenen sollen die Technik mit künstlerischen Mitteln paaren. Grundidee ist es, dass jeder Schüler und jede Schülerin mindestens einmal pro Schuljahr mit der Welt des Theaters in Kontakt kommt.

Kooperation der Waldorfschule in Rendsburg mit Musikschule

Der Neuen Waldorfschule ist die Vernetzung in der Stadt nach eigenen Angaben sehr wichtig. So bestehe bereits eine Kooperation mit der Musikschule. Neben Musik und Theater habe auch die bildende Kunst einen zentralen Stellenwert im Schulprofil.

Die Zusammenarbeit mit dem Landestheater werde somit Teil eines Gesamtkonzeptes, mit dem die Neue Waldorfschule nach den Sommerferien mit ihrer 9. Klasse in die Oberstufe starten will.