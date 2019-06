Rendsburg

Ein Passant hat am Montagnachmittag um 15.50 Uhr der Polizei einen Wasserschaden an der Interkulturellen Sprachschule (ISFA) gemeldet. Er wurde darauf aufmerksam, weil das Wasser bereits auf die Straße Am Holstentor in Rendsburg lief.

Polizeibeamte alarmierten die Feuerwehr Rendsburg, die die Tür zur Ursachenfeststellung öffnete. In einer oberen Etage wurden die Einsatzkräfte fündig: Hier lief das Wasser aus einem Wasserhahn - und das offenbar schon längere Zeit, da das Wasser am Montag bereits bis zu den Fahrstuhlschächte vorgedrungen ist.

Warum er lief, konnte noch nicht ermittelt werden. Hinweise auf ein gewaltsames Eindringen von außen liegen der Polizei Rendsburg bislang nicht vor.

Wasserschaden betraf auch benachbarte Bank

Die Feuerwehr Rendsburg begann sofort mit dem Leerpumpen der Fahrstuhlschächte. Vom Wasserschaden betroffen ist auch das benachbarte Bankgebäude.

Das genaue Ausmaß des Wasserschadens steht noch nicht fest.

