Ausgerechnet zum Rendsburger Herbst: Am Wochenende fiel der Aufzug an der Nordseite des Fußgängertunnels in Rendsburg zweimal aus. Zum dritten Mal stoppte das zuständige Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt den Lift an diesem Montagvormittag, um den Schaden zu reparieren.