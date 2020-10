Rendsburg

Nach dem Rückzieher der Kreisverwaltung in Sachen Anzeigepflicht für Feiern ab 25 Gästen hat der Kreis dem Gesundheitsministerium einen überarbeiteten Entwurf für eine neue Allgemeinverfügung übersendet. Dieser sei umfassend besprochen worden, hieß es am Freitag aus der Kreisverwaltung. Fazit: Vorerst wird es keine neuen Restriktionen für Rendsburg geben.

Kreis hat die Lage im Auge

"Unter Beachtung des rückläufigen Infektionsgeschehens auf dem Gebiet der Stadt Rendsburg, sieht der Kreis in Abstimmung mit dem Land vom Erlass einer Allgemeinverfügung ab. Das Infektionsgeschehen behält der Kreis aber weiterhin kritisch im Blick", so der Kreis in einer Mitteilung. "Bei einer Veränderung der Lage kann es auch wieder erforderlich werden, beschränkende Maßnahmen zu erlassen. Der Kreis hält es nach wie vor für erforderlich bei ansteigendem Infektionsgeschehen, auch frühzeitig regional Maßnahmen zu treffen."

17 Neuinfektionen

In der vergangenen Woche gab es im Kreis 17 Neuinfektionen. Unter anderem standen sechs Fälle im Zusammenhang mit dem Corona-Ausbruch an der Altstadtschule in Rendsburg, drei Fälle ergaben sich im Umfeld einer Wohngemeinschaft für Demenzerkrankte. Hinzu kamen drei infizierte Reiserückkehrer. Bei zwei Infektionen ist die Ursache nach Angaben der Kreisverwaltung noch unbekannt. Damit liegt der Wert der Infizierten auf 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen bei 6,2.

Kontrolle der Prostitutionsbetriebe angekündigt

Nach mehreren Kontrollen in Gastronomiebetrieben, bei denen es in mehreren Fällen zu Beanstandungen gekommen war, sollen in der kommenden Woche Prostitutionsbetriebe - die mittlerweile wieder öffnen dürfen - durch den Kreis kontrolliert werden.

Bis zum Freitag gab es im Kreis bislang insgesamt 361 Infizierte, davon 322 Genesene und 14 Verstorbene im Zusammenhang mit dem Corona-Virus. Es gibt aktuell 25 akut mit dem Virus infizierte Personen, dazu befinden sich 256 Menschen in Absonderung.

