Zum ersten Mal sitzen die Helfer in den Wahllokalen in Rendsburg hinter Plexiglasscheiben. Die Kugelschreiber werden desinfiziert und regelmäßig sind auch die Wahlurnen dran. Das Corona-Virus hat nicht nur dafür gesorgt, dass die ursprünglich für den Juni angesetzte Bürgermeisterwahl verschoben wurde, es sorgt auch für strenge Hygienemaßnahmen in den Wahllokalen.

Wahl verläuft reibungslos

In der nagelneuen Mehrzweckhalle in Rendsburg-Mastbrook sind für die laufende Bürgermeisterwahl die Wahllokale für die Stimmbezirke 15 und 16 eingerichtet. Dort dürfen etwa 3500 Menschen aus dem Norden der Stadt abstimmen. Tim Trienke ist ehrenamtlicher Wahlvorstand in Mastbrook und kennt das Wahlprozedere seit mehr als zehn Jahren. Neu ist Corona. "Bis jetzt läuft alles reibungslos", sagte der 40-jährige Mitarbeiter der Stadtverwaltung am Nachmittag. "Die Wähler sind sehr besonnen, jeder hält sich an die Maskenpflicht und die meisten haben ihre eigenen Kugelschreiber dabei." Der Aufruf der Gemeindewahlleitung, diesmal eigene Stifte mitzubringen, scheint bei den Wählern angekommen zu sein.

Wahlbeteiligung niedrig

Einzig die Wahlbeteiligung bleibt bis zum Nachmittag in Mastbrook auf einem ähnlich niedrigen Niveau wie bei den vergangenen Wahlen. Knapp vier Stunden vor Schließung der Wahllokale hatten im Wahlbezirk 15 etwa 22 Prozent gewählt, im Wahlbezirk 16 gar nur 14 Prozent. Die Wahllokale sind noch bis 18 Uhr geöffnet. "In der Regel gibt es hier zweimal einen Schwung an Wählern", weiß Tim Trienke. "Einmal nach dem Frühstück und dann noch einmal nach dem Mittagessen. Auch diesmal war das so."

Wähler werden empfangen

Um die Wähler zu empfangen, steht ein Ordner im Foyer der Mehrzweckhalle. Er weist freundlich auf die Maskenpflicht und die Möglichkeit zur Händedesinfektion hin. Zwei ältere Herrschaften betreten das Foyer. "Was kann ich für sie tun?", fragt der freundliche Ordner. "Wir sind wegen unserer Bürgerpflicht hier", antworten die Besucher.

Ergebnisse gegen 19 Uhr

Erfahrungsgemäß werden die Wahlergebnisse aus Mastbrook zu den ersten gehören, die das Rathaus am Abend erreichen. Dort rechnet man gegen 19 Uhr mit einer Entscheidung, ob Amtsinhaber Pierre Gilgenast ( SPD) weitere acht Jahre im Amt bleibt, oder seine Herausforderin Janet Sönnichsen (parteilos) ab 1. Januar 2021 ins Rathaus einziehen wird.

