Der Tourismus an Schleswig-Holsteins Küsten boomt, das Binnenland hat Nachholbedarf. Tourismusminister Bernd Buchholz (FDP) nahm im Sommer neben dem Land auch die Akteure vor Ort in die Pflicht. Dass die Umsetzung in der Praxis nicht so einfach ist, zeigt ein Beispiel aus dem Naturpark Westensee.