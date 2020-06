Rednsburg

Am Montagabend haben zunächst die Osterrönfelder Gemeindevertreter einstimmig bei zwei Enthaltungen grünes Licht für einen Hafenzweckverband für die Region gegeben. Stimmt auch die Rendsburger Politik dem Vorhaben zu, soll der Verband zum 1. Januar 2021 gegründet werden.

Mehrere Häfen in der Region

Der Hafenzweckverband hat das Ziel, die Planung, Trägerschaft und auch den Betrieb sowie die Hinterlandanbindung und die Erschließung aller Häfen in der Region zu bündeln. Neben dem Schwerlasthafen am Südufer des Nord-Ostsee-Kanals sollen später auch der Kreishafen am gegenüberliegenden Nordufer und die beiden Yachthäfen an der Obereider in Rendsburg und Büdelsdorf mit einbezogen werden. Zudem gibt es noch den Büdelsdorfer Ahlmannkai, den Obereiderhafen sowie die Untereider mit Anlegern am Bundeswasserstraßennetz. Das zeigt: Für einen gemeinsamen Hafenzweckverband geht es nicht nur darum, den Güterumschlag zu koordinieren, sondern auch um die touristische Nutzung. Zunächst sollen aber die beiden Kommunen Rendsburg und Osterrönfeld durch den Zweckverband ihre Stimmen als Miteigentümer des Schwerlasthafens bündeln.

Verwaltung begrüßt das Vorhaben

In Rendsburg diskutiert die Politik noch über die Gründung des Hafenzweckverbands. Nach Angaben des neuen Finanzfachdienstleiters Alexander Söbbing werde die Ratsversammlung aller Voraussicht nach am 24. September darüber abstimmen, ob Rendsburg den Verband unterstützt. Hinter dem Hafenzweckverband stehe die Idee, einen Verwaltungsträger zu schaffen, der die Hafen-Aufgaben von den beteiligten Kommunen übernimmt. Dabei gehe es langfristig nicht ohne die bisherigen Partner beziehungsweise Gesellschafter (die Rendsburg Port Authority GmbH und die WFG Infrastruktur GmbH sowie den Kreis Rendsburg Eckernförde), so Söbbing. Eine Zusammenarbeit, die zunächst in kleinerem Rahmen funktioniert, könne aber Anreiz für weitere Kommunen sein, um die Arbeit des Hafenzweckverbandes allmählich auszuweiten. Die Verwaltung begrüße daher den Hafenzweckverband, der die interkommunale Zusammenarbeit stärke.

Flächen für den Brückenbau

Kai Lass, Chef der Wirtschaftsförderung Rendsburg-Eckernförde begrüßt den gemeinsamen Verband ebenfalls. „Auch wenn wir in der ersten Runde noch nicht mit an Bord sind, sondern nur Rendsburg und Osterrönfeld, sehe ich nur Vorteile in einem Zweckverband“, sagt Lass. Er könne sich zum Beispiel vorstellen, dass die Häfen eine gemeinsame Baustellenlogistik für den Neubau der Rader Autobahnhochbrücke anbieten könnten. Während der jahrelangen Arbeiten an dem Jahrhundertbauwerk würden große Flächen und die dazugehörige Infrastruktur benötigt – der Generalunternehmer hätte mit einem Zweckverband nur einen Ansprechpartner und müsste nicht an jeder Kaimauer einzeln um Lagerflächen verhandeln. „Ich sehe da ein großes Potenzial“, so Lass.

Beispiel Mannheim / Ludwigshafen

Peter Klarmann, Geschäftsführer der Rendsburg Port Authority, sieht im Hafenzweckverband eine „große Chance für die Region“ und verweist auf Mannheim/ Ludwigshafen. Dort haben sich mehrere Häfen an Rhein und Neckar in einer erfolgreichen Kooperation zusammengeschlossen.

