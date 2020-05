Rendsburg hält an Plänen fest

Rendsburg

Eine „Resolution“ zur Interessenbekundung gegenüber dem zuständigen Innenministerium in Kiel stehe noch aus. In der Verwaltung liefen die Vorbereitungen für eine Bewerbung für eine Landesgartenschau 2026 jedoch weiter. Am Dienstag stellte Fachbereichsleiter Frank Thomsen den aktuellen Sachstand im Bauausschuss vor.

Erste Ideen für das Stadtseegelände

Demnach komme für das Projekt – wie geplant – eine bis zu 22 Hektar große Fläche beidseitig der Untereider nordwestlich und südöstlich des Klinter Weges in Betracht. Diese sei zentrumsnah und es sei möglich, das Geländes für die Landesgartenschau einzuzäunen. Da Teile dieses Gebietes bereits als Ausgleichsflächen ausgewiesen sind, müssten diese durch andere Ausgleichsflächen ersetzt werden. Erste konkrete Ideen wie die Nutzung des Pulverschuppens für Außengastronomie sowie die grundlegende Sanierung des Stadtseegeländes brachte Axel Bornhöft ( CDU) in die Diskussion ein. Einen Beschluss fasste der Bauausschuss nicht, jetzt wollen die Fraktionen weiter beraten.

Kosten werden auf zehn Millionen Euro geschätzt

Drei weitere Kernpunkte sind neben den Flächen nach einer Vorlage der Stadtverwaltung entscheidend für eine erfolgreiche Landesgartenschau: ein leistungsfähiges Bauamt, ein konkreter Bedarf an Stadtentwicklung sowie Geld. Auf Rendsburg kämen im Laufe der Jahre zusätzliche Ausgaben in Höhe von etwa zehn Millionen Euro zu.

