Rendsburg

Nach Angaben von Daniel Passig, Sprecher vom Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde, war der Brand in dem Mehrfamilienhaus am frühen Sonntagabend unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten würden sich aber noch einige Stunden hinziehen. "Wir machen gerade das Dach auf, um auch alle Glutnester zu löschen", so Passig.

Fünf Mieter in Rendsburg durch Rettungsdienst versorgt

Das Gebäude ist durch den Brand unbewohnbar geworden. Fünf Mieter mussten zunächst von Sanitätern versorgt werden. Nach Angaben von Passig sind aber alle unverletzt geblieben. Das Ordnungsamt habe für die Bewohner eine andere Unterkunft gefunden.

Denkerstraße in Rendsburg war voll gesperrt

Die Denkerstraße war zunächst voll gesperrt, am Abend wurde ein Teilschnitt wieder freigegeben. Die Ursache des Feuers war zunächst nicht bekannt. Die Polizei wird am Montag das Brandhaus untersuchen. Neben der Feuerwehr waren die DRK-Bereitschaft mit zwölf Personen, drei Rettungswagen und diverse Streifenwagen der Polizei am Einsatz beteiligt.