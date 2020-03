Rendsburger Abstrichzentrum schließt

Rendsburg

Die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) betreibt ein Netz aus Diagnostischen Zentren im Land, darunter in allen kreisfreien Städten und in mehreren Kreisen, aber nicht in Rendsburg-Eckernförde. Die Vereinigung habe den Sicherstellungsauftrag für die ambulante Versorgung und sei auch für Corona-Tests verantwortlich, teilt Rolf-Oliver Schwemer mit.

"Nachdem im Kreis ein großer Bedarf nach Corona-Tests ersichtlich wurde, hatte ich am 20. März entschieden, dass der Kreis ein eigenes Abstrichzentrum aufbaut", so der Landrat. Es sei jedoch weder als Alternative noch als Konkurrenz zu einem Diagnostischen Zentrum der KVSH gedacht.

Corona-Testzentrum in Rendsburg als Übergangslösung

Stattdessen sei das Zentrum auf dem Parkplatz des Berufsbildungszentrums am Nord-Ostsee-Kanal (BBZ am NOK) an der Rendsburger Herrenstraße als Übergangslösung konzipiert, "bis die notwendigen Testkapazitäten durch die KVSH aufgebaut und im Betrieb sind". Seit dem 23. März wurden dort bislang 450 Tests von Patienten genommen, bei denen der Verdacht bestand, dass sie sich mit dem Coronavirus infiziert haben könnten.

Mehrere bereits pensionierte Ärzte hatten sich bereiterklärt, dazu ehrenamtlich in der provisorisch eingerichteten Station zu arbeiten. Für die Tests nehmen sie mit speziellen Wattestäbchen Proben aus dem Rachen der Patienten.

Aus diesen Abstrichen verzeichnete die Kreis-Gesundheitsbehörde nach der ersten Woche 20 positive Fälle. Drei weitere wurden laut Schwemer durch andere Akteure ermittelt. "Daraus lässt sich ableiten: der ganz überwiegende Teil der in der letzten Woche hinzugekommenen neu erkannten Corona-Fälle geht auf Tests aus unserem Abstrichzentrum zurück", sagte der Landrat.

750 Tests innerhalb von zwei Wochen

Das Abstrichzentrum soll noch bis zum Ende der Woche in Betrieb bleiben. Bis dahin sind 300 weitere Tests geplant. Insgesamt kommt die Kreisverwaltung somit auf etwa 750 Tests innerhalb von zwei Wochen.

Das ist nun nicht mehr nötig. Nach konstruktiven Gesprächen mit der KVSH sei man sich einig, dass der Bedarf zwar vorhanden ist, aber "auch keine Doppelstrukturen vorgehalten werden sollten. Deshalb sind wir einvernehmlich zu den Entscheidungen gekommen, dass die KVSH ein Diagnostisches Zentrum in Rendsburg eröffnen wird", so Schwemer.

Kassenärztliche Vereinigung eröffnet Diagnostisches Zentrum

Am Donnerstag soll es damit losgehen, dann leitet die Kreisverwaltung die Fälle an die Kassenärztliche Vereinigung weiter. Für den reibungslosen Übergang hält der Kreis den Betrieb seines Abstrichzentrums noch bis Ende der Woche aufrecht. Danach wird es geschlossen.

"Rückblickend war es richtig, das Abstrichzentrum zu errichten. Es gab und es gibt einen großen Bedarf. Die Ergebnisse der durch den Kreis vorgenommenen Tests belegen das", so der Landrat.

Bekämpfung der Infektionsketten

"Es scheint zu gelingen, mit den zusätzlichen Tests das Dunkelfeld besser aufzuhellen, was bei der Verfolgung und Bekämpfung der Infektionsketten extrem hilfreich ist." Durch die zusätzlichen Testkapazitäten des Kreises werden Covid-19-Erkrankte ihm zufolge schneller erkannt.

So sei es möglich, Coronavirus-Infizierte besser zu isolieren und Kontaktpersonen schneller unter Quarantäne zu setzen. Nun sei es sinnvoll, "das Thema Corona-Diagnostik in einer Hand zu bündeln". Der Landrat sei der für die einvernehmliche Lösung dankbar.

