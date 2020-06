Rendsburger Frauenhaus bekommt mehr Geld

Rendsburg

Ohne zusätzlichen Wohnraum habe das Frauenhaus Rendsburg seinen Schutzauftrag nur noch eingeschränkt erfüllen können, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung von CDU und Grünen. Die beiden Kreistagsfraktionen haben die Initiative gemeinsam auf den Weg gebracht. Vier zusätzliche Schutzplätze für etwa 3.700 Euro werden vorerst bis Ende August finanziert.

Weiteres Geld soll folgen

Am kommenden Donnerstag, 11. Juni, wird der Hauptausschuss des Kreises Rendsburg-Eckernförde darüber entscheiden, ob weitere Haushaltsmittel für das Frauenhaus bereitgestellt werden. Nach Angaben von Grünen-Fraktionschefin Kirsten Zülsdorff sollen weitere 40000 Euro als Reserve vorgehalten werden. Dieses Geld könnte in den kommenden Monaten kurzfristig abgerufen werden, wenn weitere Schutzplätze finanziert werden müssten. Experten befürchten im Zuge der Ausgangsbeschränkungen eine Zunahme von häuslicher Gewalt. „Mit beginnender Lockerung der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie wird es voraussichtlich mehr Frauen gelingen, sich aus Gewaltkontexten zu lösen und Hilfe und Schutz für sich und ihre Kinder zu suchen“, heißt es in der gemeinsamen Erklärung von CDU und Grünen.

Anzeige

Hilfe für Schutzsuchende

„Wir wollen als Kreis für diesen Fall gewappnet sein, um kurzfristig weitere Schutzmaßnahmen finanzieren zu können“, erklärt die sozialpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion im Kreistag Sabine Mues. „Frauen und Kinder, die häusliche Gewalt erfahren haben, brauchen neben guter Beratung leider oft auch zuverlässige Schutzangebote. Keine Frau, die Schutz sucht, sollte abgewiesen werden.“

Weitere KN+ Artikel

„Die Arbeit mit traumatisierten Personen und Opfern von Gewalt stellt eine tägliche Herausforderung dar. Sie erfordert den Einsatz der ganzen Persönlichkeit und viel professionelle Empathie“, ergänzt die Vorsitzende des Sozial- und Gesundheitsausschusses im Kreistag Christine von Milczewski ( Bündnis 90/Die Grünen) im Blick auf die Arbeit der Mitarbeiterinnen im Frauenhauses.

Das Rendsburger Frauenhaus ist für schutzbedürftige Frauen unter Tel. 04331/22726 sowie per Mail unter frauenhaus-rd@bruecke.org erreichbar.

Mehr aus der Region erfahren Sie hier.