Das Land will den Krankenhäusern in Schleswig-Holstein finanziell helfen, damit die nicht auf den Kosten der Corona-Krise sitzen bleiben. Das sagte Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) am Sonntag zu. Er reagierte damit auf Kritik am Entlastungsgesetz des Bundes, unter anderem von der Imland-Klinik.