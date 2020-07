Rendsburg

Der Schiffbrückenplatz in Rendsburg lebt: Vor allem in den Sommermonaten nutzen viele Kunden beim Besuch der Wochenmärkte die Außengastronomie und bummeln durch die angrenzenden Geschäfte. Auf der anderen Seite verlassen Kaufleute die südliche Altstadt.

Jetzt mittendrin

Die Zeichen der Zeit haben Birgit und Sven Johannßon vom gleichnamigen Juwelier schon vor Jahren erkannt. Das Unternehmen feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Obwohl gerade erst saniert, gaben sie ihren ehemaligen Firmensitz in der Nienstadtstraße vor sieben Jahren auf. Stattdessen eröffneten sie direkt an den Schiffbrückenplatz neu. „Die Entscheidung war absolut richtig“, sagt Birgit Johannßon rückblickend. „Die Nienstadtstraße hat sich im Laufe der Jahre immer mehr von einer 1B-Lage in eine 1C-Lage verwandelt. Hier sind wir jetzt mittendrin“, so die Betriebswirtin im Blick auf den Schiffbrückenplatz. Obwohl die Stammkunden zuletzt nach wie vor in das Geschäft in der Nienstadtstraße gekommen sind, sei dort kein Wachstum mehr zu erwarten gewesen. „Und Stagnation will man als Unternehmer nicht.“ Andere Händler aus dem Quartier folgten und verlagerten ihre Geschäfte. Erst vor wenigen Wochen zog das Traditionsgeschäft „Leder Freytag“ vom Stegen in die Hohe Straße.

Kleine feine Geschäfte

Der Stadtmarketing-Verein „RD-Marketing“ sieht in der südlichen Altstadt dennoch Potenzial. „Trotz der Abwanderung mehrerer Kaufleute gibt es dort noch nette kleine Geschäfte“, sagt Anja von Allwörden von RD-Marketing. „Wichtig ist jetzt, dass wir die Schandflecken im Auge behalten.“ Leerstand gebe es mittlerweile überall in vergleichbaren Städten in Deutschland. „Innenstädte müssen sich grundsätzlich wandeln“, sagt von Allwörden. „Denn den Onlinehandel können wir nicht mehr aufhalten.“ Es gehe jetzt darum, die Wohnsituation und die Aufenthaltsqualität für Bewohner und Gäste zu verbessern. Das gelte auch für die südliche Altstadt von Rendsburg. Dazu müssten sich Verwaltung, Bürger und nicht zuletzt die Vermieter der Gebäude an einen Tisch setzen.

Früher zogen die Kaufhäuser

Für den Juwelier Johannßon war es vor sieben Jahren nicht der erste Umzug. Schon einmal hatte das Geschäft seinen Standort innerhalb Rendsburgs verlagert: 1983 vom Schloßplatz in die Nienstadtstraße. Damals wurde der Zentrale Busbahnhof der Stadt verlegt und der Schloßplatz war plötzlich nicht mehr so stark frequentiert. Auf der anderen Seite zogen zwei Kaufhäuser – darunter der damalige Karstadt – die Kunden in die südliche Altstadt. Nun ist der Schiffbrückenplatz der Magnet der Innenstadt – nicht zuletzt für Touristen und Tagesgäste. Dort liefen die Geschäfte gut. Nicht zuletzt in der Corona-Krise haben einige Leute ihr Geld für hochwertigen Schmuck ausgegeben, berichtet Birgit Johannßon. Ab sofort können sie auch ein besonders Andenken im Juwelier-Geschäft kaufen. In Zusammenarbeit mit einem Hersteller haben die Johannßons zu ihrem 50-jährigen Firmenjubiläum in diesem Jahr eine Uhr mit Rendsburg-Motiv auf den Markt gebracht.

