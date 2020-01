Kanaltunnel vierspurig ab 1. Februar

Rendsburg

Vor der Freigabe ist eine Vollsperrung des Rendsburger Kanaltunnels geplant. Diese beginnt nach Angaben der Behörde am Freitag, 31. Januar 2020, um 21 Uhr und dauert bis zum darauffolgenden Sonnabend. Gegen 5 Uhr soll der Verkehr dann durch beide Röhren rollen.

Zuvor zieht der Leitstand des Fahrzeugtunnels mit seinen Monitoren und Schaltpulten von seinem jetzigen Standort am Meesdiek in Westerrönfeld in die Kommandozentrale des nahe gelegenen Rendsburger Fußgängertunnels an der Nordseite des Nord-Ostsee-Kanals um.

Das wird voraussichtlich in der Nacht zum Sonnabend, 25. Januar, sein, sagte Sönke Meesenburg, Leitender Baudirektor beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt, am Freitag auf Anfrage von KN-online.

Stresstests im Rendsburger Kanaltunnel

Vor der Freigabe beider Röhren des Rendsburger Kanaltunnels stünden dann noch Stresstests der technischen Anlagen, damit die Sicherheit gewährleistet ist.

Davon hänge die Freigabe ab. Platzt der Termin womöglich? Meesenburg: "Die Wahrscheinlichkeit ist nicht besonders groß." Er erwarte keine Probleme.

Mindestens zwei Monate vierspurig

Für mindestens zwei Monate soll es vierspurig durch den Rendsburger Kanaltunnel gehen, erklärte Meesenburg. Im Anschluss sei sechs Monate lang nur eine der beiden Röhren geöffnet.

Sanierung des Kanaltunnels seit 2011

Endgültig fertig ist die Sanierung nach einem im Dezember 2019 vorgestellten Zeitplan im November 2020. Die Großsanierung des Rendsburger Kanaltunnels begann im Jahr 2011. Ursprünglich sollten die Arbeiten Ende 2013 fertig sein und 25 Millionen Euro kosten.

Zuletzt sollten alle Arbeiten Anfang 2020 fertig sein. Diesen Termin ließ das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt im Juni 2019 platzen und erntete damit einen Proteststurm in der Region.

Kosten auf 90 Millionen gestiegen

Die Kosten schätzt die Behörde inzwischen auf rund 90 Millionen Euro. Sie kann nicht ausschließen, dass es noch teurer wird. Es seien noch Rechnungen offen.

