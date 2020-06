Noch bleibt es beim Außer-Haus-Verkauf

Bredenbek

Die Freude in der Gemeinde Bredenbek war im Mai 2018 groß. Der lange verwaiste Gasthof, den die Gemeinde nach der Schließung gekauft hatte, hatte eine neue Pächterin. Mit dem Adelfes ist griechische und südländische Küche in die Gemeinde eingezogen und es gab wieder einen gemütlichen Treffpunkt.

Nach der Eröffnung lief es gut

„In den zwei Jahren haben wir viel Neues eingeführt“, sagt Topaloglu. "Auch ein Pizza- und Pasta-Tag gehörte dazu. In diesem Jahr hatten wir viele Veranstaltungen geplant und es gab viele Buchungen für Hochzeits- und andere Feiern", betont sie mit einem Blick ins Auftragsbuch. Mit dem Ausbruch von Corona und der verordneten Schließung musste sie alles absagen.

Außer-Haus-Verkauf mit Drive-in

Auch wenn sie schon wenige Tage später mit dem Außer-Haus-Verkauf begonnen hätten, seien die Umsätze um 80 Prozent eingebrochen. „So etwas funktioniert in einer größeren Stadt besser, auf dem Land ist es schwierig“, sagt die Gastwirtin. Dabei hat sie sich viel einfallen lassen. Nach telefonischer Vorbestellung kann man sogar mit dem Auto bis ans Ausgabefenster heranfahren und sein Essen in Empfang nehmen.

Die Karte wurde nicht gekürzt

"Einschränkungen in der Karte gibt es nicht, daran wollten wir nichts verändern", sagt Topaloglu. Um Kosten zu sparen, wurde das Team von fünf auf zwei Personen reduziert. Überdies nahm sie staatliche Hilfen in Anspruch. „Wir haben alle Möglichkeiten ausgeschöpft, um den Betrieb am Laufen zu halten“, sagt Topaloglu. Trotzdem sei die Lage schwierig. „Ich bin dankbar, dass wir viel Zuspruch bekommen.“

Auch nach Lockerungen nur Außer-Haus-Verkauf

Mit den bereits in Kraft getretenen Lockerungen könnte sie auch wieder im Restaurant Gäste bewirten. „Das habe ich überlegt, mich dann aber dagegen entschieden“, sagt sie. „Die berechtigten Auflagen, die wir erfüllen müssen, stehen einem gemütlichen Besuch der Gaststätte sehr entgegen, mir ist aber die persönliche Bewirtung sehr wichtig“, begründet sie die Entscheidung vorerst am Außer-Haus-Geschäft festzuhalten. Die Erfahrung aus anderen Restaurants habe auch gezeigt, dass die Gäste trotz Öffnung ausbleiben.

Hoffnung auf ein Stück Normalität

„Wenn die Auflagen weiter gelockert werden können, dann freue ich mich, für die Gäste wieder im Restaurant da zu sein“, sagt die 40-Jährige. „Ich hoffe, dass alles möglichst schnell wieder in normalen Bahnen läuft.“ Bis dahin baue sie auf das Außer-Haus-Geschäft, um das Restaurant über Wasser zu halten. Von mittwochs bis sonnabends wird von 17 bis 21 Uhr gekocht, am Sonntag gibt es von 12 bis 21 Uhr etwas zu essen. Dazu gibt es ein kleines Täfelchen Schokolade mit der aufgedruckten Bitte „Bleiben sie gesund!“.

