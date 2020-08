Rendsburg/Schachtholm

Da der Rettungsdienst nun einen größeren Hubschrauber-Typ einsetzt, war die ehemalige Station neben der Imland-Klinik zu klein geworden, ein Neubau musste her. Dadurch wird es in Rendsburg deutlich ruhiger.

„Wir sind umgezogen, da wir den neuen Hubschrauber-Typ haben wollten“, sagte Dr. Florian Reifferscheid, der leitende Hubschraubernotarzt. Bisher habe man eine Maschine vom Typ EC-145 geflogen, nun sei auf das Nachfolgemodell H-145 gewechselt worden. Dies sei um 60 Zentimeter länger und passe nicht mehr in den Hangar an der Imland-Klinik.

Modell mit den neuesten Fluginstrumenten ausgerüstet

Zusätzlich ist das neuere Modell mit den neuesten Fluginstrumenten ausgerüstet, und der Innenraum wurde von einer Spezialfirma zusammen mit den Luftrettern der DRF und des ADAC erstellt, sodass es genau auf die Ansprüche der Retter angepasst wurde. „Es gibt nun beispielsweise richtiges Licht und nicht nur Notfallbeleuchtung“, meinte Notarzt Holger Harbs. Auch die Verkabelung sei nun sinnvoller, sodass das Arbeiten erleichtert werde.

Für Rendsburg bedeutet der Standortwechsel deutlich weniger Flugbewegungen. „Früher mussten wir für jeden der rund 1700 Einsätze in Rendsburg starten und landen“, erläuterte Florian Reifferscheid. Nun fliege Christoph 42 die Stadt nur noch an, wenn es nötig sei. „Nicht jeder Patient wird mit dem Hubschrauber transportiert“, meinte der Notarzt. „Wir gehen davon aus, dass wir einen Patienten versorgen. Danach wird entschieden, ob dieser mit dem Hubschrauber oder dem Rettungswagen ins Krankenhaus kommt.“

Verkehrsunfälle gehen nach Rendsburg

So gehe es häufig darum einen Notarzt zu einem Unfallort zu fliegen und dieser fahre dann mit dem Rettungswagen in eine Klinik: Dies sei das Krankenhaus, das die Art der Verletzung am besten behandeln kann. So würden die einzelnen Fälle auf das komplette Einsatzgebiet verteilt werden. Etwa ein Drittel der Primärfälle, beispielsweise Verkehrsunfälle, gehe nach Rendsburg. Anschließend werde der Notarzt, der den Patienten begleite, wieder mit dem Hubschrauber abgeholt. Aber auch Krankentransporte von Klinik zu Klinik und Fehleinsätze gehören zum Einsatzspektrum von Christoph 42.

Die Station Rendsburg ist laut DRF eine der ältesten. Vor rund 45 Jahren nahm sie als erste im Land den Betrieb auf. Pro Jahr fliegt Christoph 42 rund 1700 Einsätze und ist als einziger Rettungshubschrauber in Schleswig-Holstein im 24-Stunden-Betrieb. Während am Tag das Einsatzgebiet die Kreise Rendsburg-Eckernförde, Dithmarschen, Nordfriesland und Schleswig-Flensburg samt der Inseln und Halligen in der Nordsee umfasst, wird die Maschine nachts im ganzen Bundesland eingesetzt.

Guter Standort in der Mitte des Bundeslandes

„Der Flugplatz Schachtholm ist nach wie vor ein guter Standort in der Mitte des Bundeslandes“, sagte Dr. Florian Reifferscheid, flugtechnisch wirke sich der Umzug wenig aus, aber da der Flugplatz weit weg von Wohnbebauung liege, sei die Akzeptanz deutlich besser. Insbesondere da auf dem ehemaligen Eiderkasernengelände nahe der Imland-Klinik in den kommenden Jahren neue Wohnbebauung entstehen soll.

Neben einem Hangar für zwei Maschinen wird zurzeit noch an neuen Sozialräumen gebaut, die im Oktober fertig sein sollen. Auch das sei eine Verbesserung zum alten Zustand. „Die Wache in Rendsburg war als „Parkplatz“ für den Hubschrauber gedacht. Über die Jahre sind die Aufgaben und der Platzbedarf gewachsen“, meinte der Notarzt. In dem Neubau entspreche bald auch alles den gängigen Standards. So sollen ausreichend Ruheräume für Tag- und Nachtpersonal sowie Sozialräume vorhanden sein.

