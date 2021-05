Im Juni will die Gemeinde Bordesholm ein Rettungspaket für den kranken See beschließen. Bürgermeister Ronald Büssow (SPD) kündigte an, Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) zu einem Ortstermin ans Gewässer einzuladen - bei der anstehenden Sanierung geht es auch um viel Geld.