Rendsburg

Für die Rendsburger Altstadt, die zuletzt immer wieder mit dem Verfall historischer Bausubstanz Schlagzeilen machte, ist der Teil-Erhalt des Alten Landsknechts ein Glücksfall. 85 Quadratmeter misst die historische Fassade, die während der Bauarbeiten mit einem massiven 30 Tonnen schweren Stahlgerüst abgestützt wird. Sie ziert unter anderem sechs figürlich geschnitzte Knaggen und einen am Eingang als Landsknecht gedeuteten Musikanten. Seit 1969 steht das Ensemble unter Denkmalschutz und soll nach Abschluss der Bauarbeiten mit neuen Farben, Bleiglasfenstern und einer restaurierten Eingangstür in neuem Glanz erstrahlen.

Zwei Neubauten mit insgesamt acht modernen Wohnungen

Hinter der Fassade entstehen in einem Abstand von vier Metern seit Juli des vergangenen Jahres zwei Neubauten mit insgesamt acht modernen Wohnungen. Künftig werde man von den neuen Gebäuden hinter der alten Fassade nur das Dach sehen können, sagen die Bauherren. Neben dem Landsknecht in der Schleifmühlenstraße wird auch das angrenzende Grundstück Am Holstentor 1 neu bebaut. Im gemeinsamen Innenhof hinter den beiden Häusern soll ein kleiner Garten entstehen. 100 Pfähle mussten die Arbeiter vor einigen Monaten etwa 20 Meter tief in den Boden rammen, damit die neuen Häuser sicher stehen.

Über die Investitionssumme schweigen sich die Bauherren aus. „Nur so viel: Wir liegen hier nicht im Renditebereich“, sagte Kerstin Scheil. Ein Neubau auf einem kleinen Grundstück, umgeben von Gebäuden mitten in der Stadt, sei eben sehr aufwendig und könne nur mit einem entsprechenden Enthusiasmus auf die Beine gestellt werden. Immer wieder müsse die Straße gesperrt werden, um Baumaterial anzuliefern und aufwendig mit einem Kran in den Innenhof zu wuchten. Auch Lagermöglichkeiten fehlten auf der engen Baustelle. Zuschüsse seitens der Denkmal- beziehungsweise Städtebauförderung habe es nicht gegeben. Dafür sei aber der Bau der Wohnungen nach KFW-55-Standard gefördert, sagten die Bauherren.

Ab Februar sollen die ersten Wohnungen vermietet werden

„Bis jetzt haben wir alles hinbekommen“, so Kerstin Scheil. Und doch sei es zu Verzögerungen auf der Baustelle gekommen. Etwa ein halbes Jahr hinke man dem ursprünglichen Zeitplan hinterher. Ab kommendem Februar sollen die zwischen 45 und 70 Quadratmeter großen Zwei-Zimmer-Wohnungen vermietet werden. Erste Gespräche mit Interessenten liefen bereits.

Bis 2011 war der Alte Landsknecht ein Restaurant mit bewegter Geschichte. Zuvor war das Haus zu Beginn der 1950er-Jahre schon einmal abgerissen und unter Erhalt der mittelalterlichen Fassade wieder errichtet worden. Das Ehepaar Scheil, das in Rendsburg zwei Unternehmen führt, hat das Gebäude nach jahrelangem Verfall im Mai 2016 vom ehemaligen Sylter Besitzer gekauft. Im Blick auf den Leerstand in der Rendsburger Innenstadt ist sich Bauherr Scheil sicher, dass das Wohnen in Zukunft eine größere Rolle spielen werde als der Einzelhandel.

