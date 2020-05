Eine Radfahrerin wurde am Montag in Rodenbek beim Überqueren der K 32 von einem Motorrad erfasst. Die Frau (85) stürzte auf die Straße und verletzte sich schwer. Der Motorradfahrer flüchtete in Richtung Schönwohld, ohne zuvor anzuhalten und der Radfahrerin zu helfen. Die Polizei sucht Zeugen.