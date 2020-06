Die Freude im Amt Molfsee ist groß: Die Aktivregion Mittelholstein unterstützt mit ihrem Regionalbudget Projekte in Molfsee und Rodenbek. In Molfsee wird ein Fahrradunterstand am Dorfanger gefördert, in Rodenbek wird es neue Spielgeräte für den Nachwuchs der Gemeinde geben.