Der Naturerlebnisraum am Stintgraben in Bordesholm soll wieder aufgewertet werden. Der 1995 angelegte Park hat in den vergangenen Jahren an Glanz verloren. 4000 Euro investiert das Amt Bordesholm nun in das Areal, das Land übernimmt die Hälfte der Summe. 2020 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.