Rolf Schlotter für Courage ausgezeichnet

Rolf Schlotter ist häufiger mit dem Auto in Richtung Nordrhein-Westfalen unterwegs, doch diese Fahrt Ende Januar 2019 sollte ihm bis heute im Gedächtnis bleiben. Nach einem Familienbesuch war Schlotter auf dem Weg nach Hause, als ihn auf Höhe der Abfahrt Münster-Süd ein Auto überholte. Es war ein sehr kalter Tag und die Fahrbahn an dieser Stelle wahrscheinlich glatt, erinnert sich der 37-Jährige an den "unnatürlichen Schlenker" des überholenden Wagens.

Nur zwei weitere Autos halten an der Unfallstelle

"Das Auto rutschte in die Leitplanke und überschlug sich mehrfach", erzählt Schlotter, der bremste und instinktiv zum Unfallort lief. Außer ihm hätten nur zwei weitere Autos angehalten, sagt er. Der verunglückte Fahrer war ansprechbar, aber eingeklemmt und schwer verletzt. "Ich habe mit ihm gesprochen, ihn beruhigt und die Polizei gerufen", erzählte Schlotter. Ja, aufgeregt sei er natürlich gewesen, habe zweimal durchatmen müssen, um seinen Fokus zu finden. Aber dann sei alles relativ automatisch gelaufen.

Rolf Schlotter vertreibt Schaulustige, die Filmaufnahmen machen

Weitere Ersthelfer kamen hinzu. "Wir haben uns da ohne viele Worte gut ergänzt", sagt Schlotter. Er nutzt die Zeit, um sich bei den kalten Temperaturen etwas überzuziehen. Auf dem Rückweg von seinem Auto zum Unfallort bemerkte er mehrere Autofahrer, die beim Vorbeifahren ihre Handys zückten, filmten und fotografierten. „Das kann ich nicht ertragen, wenn die Leute bei so etwas glotzen und filmen“, sagt der 37-Jährige. Das ließ er auch die Schaulustigen wissen und verhinderte weitere Aufnahmen.

Er habe "nichts Besonderes" getan, sagt Rolf Schlotter

Etwa eine Woche habe er gebraucht, um das Erlebte zu verarbeiten. Mit dem Vater des verunglückten Fahrers stehe er in Kontakt. „Ich habe in meinen Augen nichts Besonderes getan. Das sollte eigentlich jeder tun“, sagt Schlotter zu seiner Tat, die ihm Ende November einen Brief aus der Staatskanzlei Nordrhein-Westfalen bescherte.

Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU ) lobt Einsatz

Für seinen Amtskollegen Armin Laschet ( CDU) übernahm Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) am Dienstagnachmittag die Übergabe der Ehrenurkunde des Landes Nordrhein-Westfalen. „Sie haben unglaublich viel gut und richtig gemacht. Das ist keine Selbstverständlichkeit“, lobte der Ministerpräsident Schlotters couragierten Einsatz.

