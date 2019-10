Bordesholm

Helfer Wolf Zwickel von der Lebenshilfe für Behinderte, Ortsverein Bordesholm und Nortorf, stemmte am Sonnabendvormittag kiloweise Äpfel in Säcken und in Eimern über den Rand des Waschbottichs in der Obstpresse, die Moster Joachim Henes aus Schleswig beim Rathaus aufgestellt hatte.

Die Presse kann bis zu

...