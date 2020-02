Rotoren "bedrängen" Kulturdenkmal

Mühbrook

Der Windenergiebauer hatte, wie berichtet, im Dezember beim Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) in Flintbek eine Ausnahmegenehmigung für den Bau eingereicht. Die ist notwendig, weil das Regionalplanverfahren in Schleswig-Holstein mit den Windeignungsräumen noch nicht abgeschlossen ist.

Mühbrook ist als Standort direkt nicht betroffen

Geplant sind die 200 Meter-Anlagen nördlich der Biogasanlage und des Reiterhofs. Ein Windrad steht westlich der Kreisstraße nach Schönbek, die anderen vier Rotoren links und rechts vom Schönbeker Weg. Experten gehen davon aus, dass dieses Areal gute Chancen hat, weil es sich in unmittelbarer Nähe zur Autobahn 7 befindet. In der Gemeinde Mühbrook stehen keine Anlagen, wie Bürgermeister Wulf Klüver in der Sitzung betonte. „Aber wir schauen drauf.“ Er verlas eine erneute Stellungnahme, die im dritten Anhörungsverfahren bis zum 13. März möglich ist.

Land berücksichtigte Bedenken bisher nicht

Es handelt sich um die Eignungsräume 114 und 117. Die Mühbrooker kritisieren, dass die bislang im ersten und zweiten Verfahren geäußerten Bedenken trotz der hohen Betroffenheit nicht berücksichtigt worden waren. „Man hat den Eindruck, dass das Land nur ,textbausteinartig’ geantwortet hat“, so Klüver. Der Ort sieht negative Auswirkungen auf die Tourismusentwicklung. Der Einfelder See und das am Westufer liegende Kulturdenkmal Magarentenschanze würden durch Windräder visuell erheblich bedrängt werden. Zudem weist die Gemeinde auf die Gefährdung für Großvögel hin: Die Flächen werden oft von Seeadlern und Rotmilanen überflogen.

Aktion der Bürgerinitiative

Die Bürgerinitiative Windverstand hatte bereits vor zwei Wochen angekündigt, Betroffene dafür zu gewinnen, sich beim LLUR als Verfahrensbeteiligte zu melden. Die Gemeinde Negenharrie hat am Donnerstagabend entschieden, keine Stellungnahme abzugeben. Zwischen Groß Buchwald und Negenharrie plant der Anlagenbauer Denker & Wulf aus Sehestedt auch Windkraftanlagen.

