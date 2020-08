Mielkendorf

Anlässlich der Ausstellung „BLAUmachen“ im Eckernförder Museum wurde der mit 2000 Euro dotierte Preis vom Berufsverband angewandte Kunst Schleswig-Holstein (BAK) ausgelobt. „Alle drei Jahre wird er vergeben“, sagte BAK-Vorsitzende Silke Lazarević. 19 Künstler hatten sich in diesem Jahr beworben und die Jury das Krugquartett „What shall we do…“ von Koj prämiert. „Dann erreichte die Pandemie Deutschland und die geplante Ausstellung, in der der Preis übergeben werden sollte, musste unfreiwillig blaumachen“, sagte Museumsleiterin Dorothee Bieske. Sie soll 2021 nachgeholt werden.

BAK nutzte erste Werkschau für Preisübergabe

Solange wollte der BAK nicht mit der Preisübergabe warten. Er nutzte am Sonnabend die erste Werkschau der Keramikerin, die durch die Lockerungen wieder möglich ist, zur Preisübergabe im Garten der Künstlerin.

Krugquartett in Feierlaune macht blau

„Das sind die Punks unter den Gefäßen“, sagte Lazarević in ihrer Laudatio. Die gestische Anmutung der vier Gefäße lasse auf eine gesellige, bierselige Feierlaune schließen, beschrieb sie das Ensemble, das an menschliche Gestalten erinnere, deren unterschiedlich geformte Öffnungen die Münder sind, die ein Singen, Johlen, Lallen oder einen entspannten Rülpser ausdrücken würden. Das Getränk, das in die Krüge gefüllt würde, steige zu Kopf. „Nicht nur der Konsument dieses Gebräus, auch die Krüge selbst sind breit und machen im wahrsten Sinne des Wortes blau.“

Zum Formen wird auch mit der Dachlatte zugeschlagen

Koj arbeite bildhauerisch, skulptural freie Formen heraus und kombiniere und bearbeite Ton und Porzellan auf untypische, unkonventionelle Art. Da werde nach geduldigem Drehen geboxt, gehackt, geschnitten, gedrückt, gedruckt, gedehnt bis das Material Risse zeigt und auch schon mal mit einer Dachlatte zugeschlagen.

Ausstellung wird verlängert

„Für mich war der Preis eine totale Überraschung und ich freue mich darüber“, sagte Koj. „Ich arbeite nicht darauf hin, sondern lasse mich vom Thema inspirieren.“ Die Muthesiusabsolventin, die auch Gebrauchskeramik anfertigt, räumte am Wochenende ihre Werkstatt in der Dorfstraße 15 in Mielkendorf leer, um auch Arbeiten von BAK-Kollegen zu zeigen. Wegen des Zuspruchs der Besucher verlängerte sie die Ausstellung spontan um zwei Wochen. Coronabedingt wird nach Vereinbarung geöffnet, Besucher können sich telefonisch (04347/719816) anmelden.

Mehr Infos unter www.keramik-eva-koj.de

