Seit 2017 ist André Milewski aus Rumohr Buchautor in Vollzeit: 20 Bücher hat er bereits geschrieben. Gerade ist "Geheimakte Atlantis" erschienen, das zehnte Werk aus der Geheimakte-Serie. An Ideen für weitere Bücher mangelt es nicht, Milewski hat bereits den nächsten Roman in Arbeit.