Der Frust in einigen der amtsangehörigen Gemeinden ist groß: In Rumohr und Schierensee wird die Arbeit mit der Molfseer Verwaltung kritisiert. Wäre der Wechsel in ein anderes Amt die Lösung? Der Wunsch ist nicht neu, vor einigen Jahren gab schon einmal Bestrebungen von Seiten der Gemeinde Rumohr.