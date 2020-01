Über 100 Gäste, darunter der Amtsdirektor und die Bürgermeister der Nachbargemeinden, konnte Bürgermeister Thorsten Schwanebeck (FWB) am Sonntag beim Jahresempfang in Bredenbek begrüßen. Bei der Feier zeichnete er drei Bredenbeker für ihr Engagement in der Gemeinde mit der Ehrennadel aus.