Vor dem Anpfiff zum 34. Landesbasketballturnier für Sportler aus Werkstätten für Menschen mit Behinderung wird in der Sporthalle am Heinkenborsteler Weg in Nortorf gearbeitet: Spielfelder werden markiert, Spielpläne geschrieben und Hunderte Brötchen geschmiert. Gute Vorbereitung ist eben alles.