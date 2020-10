Rendsburg

Die Organisatoren und Medienpartner stellten das Hygienekonzept für die Großveranstaltung in Rendsburg vor. „Das gesellschaftliche Leben muss weitergehen, und ich bin überzeugt, dass unter Corona-Bedingungen auch eine gute Veranstaltung möglich sein wird“, betonte Matthias Boxberger, Aufsichtsratschef der SH Netz AG. Er stellte klar, dass ein starkes Netzwerk dafür gesorgt habe, dass das Wettrennen mit Rahmenprogramm ausgetragen werden könne.

Nur 1000 Gäste gleichzeitig

Während bei diesem überregionalen Ereignis in den Vorjahren im Hafen oft dichtes Gedränge herrschte, soll die Tuchfühlung in diesem Corona-Jahr tunlichst vermieden werden. „Die Gesundheit aller Beteiligten steht im Mittelpunkt“, sagte Veranstalter Florian Berndt. Nur 1000 Menschen gleichzeitig dürfen am Sonnabend und Sonntag auf die abgesperrte Hafenmeile.

Drachenbootrennen werden gestartet

Der Feuerwehr-Drachenboot-Cup wird angeboten, die schwimmenden Gefährte werden aber nur zur Hälfte besetzt sein. Außerdem werde jedes Boot nach einem Rennen desinfiziert. Zudem werden die Einsatzkräfte auf der Bühne in Vollschutz auf dem Ergometer gegeneinander antreten.

700 Sitzplätze für die Konzerte

Bei den Konzerten (jeweils ab 20 Uhr) mit Glasperlenspiel am Freitag und der Hermes House Band am Sonnabend soll es 700 Sitzplätze geben. Gäste müssen sich unter www.shnetzcup.de anmelden. Für den Einlass erhalten die Gäste einen QR-Code aufs Handy. Der Eintritt ist aber frei.

Achterrennen der Ruderer am Sonntag

Der sportliche Höhepunkt beginnt am Sonntag um 14.30 Uhr. Die Achter des Vorjahressiegers Deutschland, aus den Niederlanden und Polen werden an der Fähre in Breiholz starten, um anschließend auf der 12,7 Kilometer langen Strecke in den Kreishafen ihren Sieger zu ermitteln. An der Strecke dürften viele Zuschauer das Rennen – mit Abstand – verfolgen. Eine Liveübertragung im Fernsehen wird es dieses Mal nicht geben, aber ein Livestream im Internet ist geplant.

