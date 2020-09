Um 9 Uhr begannen am Donnerstag die Arbeiten an der neuen Bruthilfe für Störche auf einer kleinen Weidefläche in Blumenthal. Die Ausbildungskolonne von SH Netz stellte dort einen ausrangierten Mast auf, Harald Johnke hatte zuvor einen Horst angefertigt. Nun kann der Storch kommen und auch brüten.