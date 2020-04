Die SH Netz Ag mit Sitz in Quickborn will 2020 trotz der Corona-Krise rund 21 Millionen Euro in Strom- und Gasnetze im Kreis Rendsburg-Eckernförde investieren. Umspannwerke sollen modernisiert, Netzstationen ausgetauscht und Freileitungen verkabelt werden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.