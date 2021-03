Aufgeben ist keine Option: Erneut will die SPD-Fraktion aus Molfsee zur Gemeindevertretung am 25. März einen Corona-Bonus-Antrag für die Kita-Mitarbeiter der freien Träger stellen. Dieser Antrag scheiterte in der Dezember-Sitzung - hauptsächlich weil Gemeindevertreter fehlten.