Corona: Spenden in Molfsee für die Tafel

Molfsee

"Eigentlich würden wir jetzt das Osterfest planen. Aber das fällt ja nun aus. So haben wir uns etwas Anderes überlegt", erklärt Henning Schaub-Kreiselmaier, der Vorsitzender des SPD-Ortsvereins in Molfsee ist.

Organisator hofft auf Spendenbereitschaft der Molfseer

Lange überlegen musste er nicht: "Wir wollten helfen, das stand schnell fest. Und so kam die Idee, die Tafeln zu unterstützen." Die meisten Tafeln mussten aufgrund der Coronakrise ihre Ausgabestellen bereits schließen: "Ich habe die große Kiste gebaut, und wir hoffen, dass wir in Molfsee Unterstützung für das Projekt bekommen. Ich bin sicher, dass es in Molfsee eine hohe Spendenbereitschaft gibt", sagt Schaub-Kreiselmaier.

Die Lebensmittel müssen verpackt und haltbar sein

Der Blick in die Box bestätigt seine Worte: Bereits kurz vor zehn Uhr steht schon wieder eine volle Tüte in der rot angestrichenen Holzkiste. "Die Waren müssen verpackt und haltbar sein", führt Schaub-Kreiselmaier aus und ergänzt: "Quasi ein abwechslungsreiches Potpourri aus Dosen aller Art, Knäckebrot, Würstchen, Reis, Nudeln oder auch mal ein Seelenschmeichler wie Schokolade." Seit dem Wochenende hat Schaub-Kreiselmaier bereits 100 Kilogramm an Lebensmitteln erhalten.

Tafeln sind wegen Corona auf Spendenaktionen angewiesen

Frank Hildebrandt von der Tafel freut sich sehr über die Unterstützung. Denn die Not der Tafeln ist groß. "Wir mussten die Ausgaben schließen, weil unsere ehrenamtlichen Helfer fast ausschließlich zur Risikogruppe zählen. Dazu kommt, dass das Ausgeben der Waren für viele auch eine Art Treffen ist, also etwas, was derzeit vermieden werden muss", erklärt Hildebrandt, der die Tafel landesweit leitet. "Wir bekommen derzeit weniger Lebensmittel aus den Geschäften, da dort nicht so viel übrig ist. Daher ist die Initiative aus Molfsee toll", freut sich Hildebrandt.

Nun wird noch überlegt, wie die Lebensmittel zu den Bedürftigen kommen, aber da ist man in Flintbek schon einen Schritt weiter. Bürgermeister Olaf Plambeck: "Die Tafel ist eine wichtige Einrichtung in unserer Gemeinde. Wir haben angeboten, im Rathaus die Waren beispielsweise in Tüten zu packen und dann auszugeben", fasst Plambeck die neuesten Pläne kurz zusammen.

Freiwillige könnten die Waren ausfahren

"Über das weitere Vorgehen denken wir gerade nach, wir müssen die Betroffenen auch informieren. Vielleicht können wir auch Freiwillige einsetzen, die Waren ausfahren. Es gibt noch viel zu planen. Aber wir sind sehr froh, dass die Gemeinde Flintbek uns unterstützen will", freut sich Hildebrandt.

Für Schaub-Kreiselmaier steht fest: "Wir werden mindestens vier Wochen lang mit unserer Box für Tafel-Spenden werben. Eigentlich kann es doch keiner, der in der Hamburger Landstraße vorbeikommt, nicht sehen." Er selbst bringt ein Mal wöchentlich die Waren in das Lager der Tafeln.

