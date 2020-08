Immer mehr Menschen laden ihren Müll einfach an den Straßenrändern des Kreises ab. Die Straßenmeistereien kommen mit der Beseitigung kaum noch hinterher. Der SSW hat eine Idee, wie man dem Problem begegnen könnte.

Müll am Straßenrand - SSW will Koordination der Sammelaktionen

Von Paul Wagner