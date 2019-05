Der Stau war zu erwarten: Durch die Sperrung der A 215 wurde es am Freitag eng im Bereich Molfsee, da die L 318 als offizielle Umleitung aufgeführt war. Und so ging es am Morgen Stoßstange an Stoßstange durch die Gemeinde, aber: Bis 13 Uhr kam es zu keinerlei polizeilichen Einsätzen.